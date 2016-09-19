نمو استثمارات منطقة اليورو في يوليو

قال البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن الاستثمارات في منطقة اليورو نمت في يوليو تموز ولكن فائض المعاملات الجارية تقلص ويرجع ذلك بصفة أساسية لتراجع الفائض التجاري.

وانكمش فائض المعاملات الجارية المعدل لمنطقة اليورو التي تضم 19 عضوا إلى 21 مليار يورو (23.4 مليار دولار) في يوليو تموز من 29.5 مليار يورو قبل شهر في حين قفزت الاستثمارات المباشرة ومحافظ الاستثمار إلى 72.41 مليار يورو من ستة مليارات في يونيو حزيران.

وخلال العام المنصرم ارتفع فائض المعاملات الجارية إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للكتلة من ثلاثة في المئة قبل عام.

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