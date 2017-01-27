نمو إقراض الأسر والشركات في منطقة اليورو

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اليورو

تسارعت وتيرة إقراض الشركات والأسر في منطقة اليورو نهاية عام 2016، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي الأوروبي الجمعة.
وارتفع إقراض الأسر بنسبة 2% خلال ديسمبر/ كانون الأول مما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومقارنة بارتفاع سنوي بلغ 1.9% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.
بينما أشارت البيانات إلى ارتفاع قروض الشركات بنسبة 2.3% خلال ديسمبر/ كانون الأول مقابل 2.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وارتفع مؤشر المعروض النقدي واسع النطاق “إم 3” إلى 5% من 4.8%، بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 4.9% فقط.

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Tags:اقتصاداقراضاليورو
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