نمو إقراض الأسر والشركات في منطقة اليورو

تسارعت وتيرة إقراض الشركات والأسر في منطقة اليورو نهاية عام 2016، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي الأوروبي الجمعة.

وارتفع إقراض الأسر بنسبة 2% خلال ديسمبر/ كانون الأول مما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ومقارنة بارتفاع سنوي بلغ 1.9% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني.

بينما أشارت البيانات إلى ارتفاع قروض الشركات بنسبة 2.3% خلال ديسمبر/ كانون الأول مقابل 2.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وارتفع مؤشر المعروض النقدي واسع النطاق “إم 3” إلى 5% من 4.8%، بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 4.9% فقط.