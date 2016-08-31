نمو أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة خلال أغسطس

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر في أغسطس/ آب، حيث دعم نقص المعروض من قيم الوحدات بالرغم من ضعف الطلب.

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.6% عما كانت عليه في يوليو/ تموز بينما ارتفعت بنسبة 5.6% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت قيم الوحدات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.1% إلى متوسط 206 آلاف جنيه إسترليني (270 ألف دولار) وذلك بحسب ما أعلنته “نيشن وايد بيلدينج سوسيتي” اليوم.

وقال كبير الاقتصاديين لدى “نيشن وايد” “روربت جاردنر” إن ارتفاع الأسعار يخالف بطريقة ما العلامات التي تشير إلى تباطؤ نشاط السوق خلال الأشهر الماضية، لكن يبدو أن الانخفاض في الطلب يقابله ضعف في المعروض.

وأثار كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا “أندي هالدين”الجدل بتصريحاته هذا الأسبوع، حيث قال إن القوى المحركة في السوق تؤكد أن العقارات أصبحت أفضل استثمار للتقاعد.

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