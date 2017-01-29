نمو أرباح “دبي للاستثمار” بنسبة 10% في 2017

توقع خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التفيذيين في شركة “دبي للاستثمار” أن تنمو أرباح الشركة بنسبة 10 % خلال عام 2017 مقارنة بالعام 2016.

وأوضح خلال مقابلة له مع قناة “سي ان بي سي” عربية أن قيمة المشاريع العقارية للشركة تبلغ حوالي 5.5 مليار درهم خلال العامين الحالي والمقبل.

ولفت إلى أن السوق العقارية في دبي تعتبر جذابة ومستقرة في الوقت الحالي، متوقعاً إقبال المستثمرين بشكل متزايد على شراء الوحدات السكنية.

و أعلن ابن كلبان في وقت سابق أن أرباح الشركة للسنة المالية 2016 نمت بنسبة 10% لتصل إلى 1.22 مليار درهم مقارنة بنحو 1.1 مليار درهم في 2015.