نمو أرباح “بوينج” خلال الربع الأول

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أعلنت “بوينج” تحقيقها أرباحًا أكثر من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، ورفعت توقعاتها لأرباح عام 2017 بأكمله، رغم تباطؤ وتيرة تسليم الطائرات والتي أدت لانخفاض الإيرادات.

وارتفعت الأرباح الأساسية للشركة –التي تستثني بعض التكاليف من بينها المعاشات التقاعدية- إلى 2.01 دولار للسهم، من 1.74 دولار للسهم خلال نفس الفترة قبل عام، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى 1.91 دولار للسهم.

ورفعت الشركة توقعاتها لربحية السهم خلال العام بأكمله، لتتراوح بين 9.20 دولار و9.40 دولار، من 9.10 دولار و9.30 دولار، بفضل تكهنات خفض معدل الضريبة.

وانخفضت إيرادات الربع الأول لـ”بوينج” إلى 21 مليار دولار، مع تراجع وتيرة التسليم الطائرات، من 22.6 مليار دولار قبل عام.

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Tags:ارباحبوينجشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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