نمر للسيارات تكشف النقاب عن آلية التدخل السريع الجديدة

– كشفت ’نمر للسيارات‘، الشركة الإماراتية المتخصصة في تصنيع الآليات العسكرية، والتابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية، النقاب عن فئة جديدة من آليات التدخل السريع، وذلك خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) 2017 بأبوظبي.

وعند الكشف عن الآلية الجديدة، قال الدكتور فهد سيف هرهرة، الرئيس التنفيذي لـ ’نمر للسيارات‘: “تأتي الآلية الجديدة استجابة لمتطلبات العمليات الخاصة، إذْ تتميز هذه الآلية ذات الدفع الرباعي بوزنها الخفيف وسرعتها العالية، بحيث تلبي متطلبات عمليات التدخل السريع المختلفة. وتعد آلية التدخل السريع NIMR RIV المنصة الأحدث في مجال آليات التدخل السريع.

’نمر للسيارات‘ وبصفتها الجهة المنتجة الحصرية للآلية، قامت بتعاون هندسي مع شركة “مايرا” التي تعد الشركة الهندسية المستقلة الرائدة في مجال تكنولوجيا الآليات العسكرية في المملكة المتحدة.

تتميز آلية التدخل السريع الجديدة NIMR RIV بالسرعة الفائقة والمرونة العالية في الحركة، وهو ما يمنحها ميزة تعبوية فريدة تتيح لطاقمها المؤلف من أربعة أفراد الانتقال السريع بين مختلف التضاريس والبيئات العملياتية المختلفة. تم تزويد الآلية بتدريع سفلي يوفر لها الحماية اللازمة ضد الألغام، علاوة على إمكانية تزويدها بدرع جانبي يوفر الحماية ضد التهديدات البالستية دون التأثير على مرونة الحركة وسرعة الآلية، وذلك وفقاً لمتطلبات المستخدم. يمكن نقل آلية NIMR RIV جواً من خلال نقلها داخلياً أو تعليقها بطائرات الشينوك CH-47.

وأضاف الدكتور فهد قائلاً: “تلبي آلية NIMR RIV متطلبات السرعة وسهولة النقل، وهي من المواصفات اللازمة للاستجابة السريعة في الظروف التعبوية في المواقع البعيدة. وتأتي هذه الآلية تعزيزاً لقدرتنا التنافسية في ’نمر للسيارات‘، حيث نقدم مجموعة متنوعة من الآليات التي تتناسب مع مختلف المتطلبات”.

وقد أدت الظروف المتغيرة في الميادين القتالية الحديثة، إلى بروز متطلبات جديدة في مجال التدخل السريع والعمليات الخاصة، وهو ما فرض الحاجة إلى آليات تتميز بالقدرات اللازمة لتتناسب مع ظروف المهام الجديدة. وقد نجحت ’نمر للسيارات‘ في تلبية هذه المتطلبات المستجدة من خلال آليتها الرائدة NIMR RIV، الى جانب آلية عجبان للعمليات الخاصة بعيدة المدىAJBAN LRSOV، وهي آلية رباعية الدفع ذات سقف مكشوف تُستخدم لأغراض الاستطلاع، وقد كشفت شركة نمر عنها خلال معرض ’أيدكس 2015‘، والتي دخلت الخدمة لدى القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتمتع آلية التدخل السريع NIMR RIV وآلية عجبان للعمليات الخاصة بعيدة المدى AJBAN LRSOV إلى جانب مختلف منتجات ’نمر للسيارات‘ بمواصفات متقدمة تتيح لهما التلاؤم مع متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.