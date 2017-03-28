“نفط الكويت” توقع ثمانية عقود بقيمة 270 مليون دولار

استكمالا لخطتها الستراتيجية لتطوير حقول النفط والغاز وصيانة الآبار وقعت شركة نفط الكويت ثمانية عقود مختلفة للخدمات المساندة والتوريد والانشاءات والمقاولات والتطوير والحفر والخدمات الاستشارية باجمالي 90 مليون دينار تعادل 270 مليون دولار.

وكشفت مصادرعن تفاصيل العقود والقيم الاجمالية لها مع نوعية الخدمات التي سيتم تقديمها لنفط الكويت من شركات المقاولين ومقدمي الخدمات المصنفين لديها، مشيرة الى ان عدد العقود والمناقصات التي تم ترسيتها خلال نوفمبر تركزت على بعض الخدمات والصيانة والصحة والسلامة والبيئة.

وقالت المصادر ان العقد الاول يحمل لخدمات دعم الصيانة لمرافق الابار وحركة النفط في الانابيب ومؤشرات القياس لكميات النفط والغاز المنتجة من حقول الشركة بقيمة 3.651 مليون دينار وتم ترسية شركة الصناعات الهندسية وبناء السفن بالتنسيق مع فريق دعم وصيانة عمليات التصدير في الشركة.

وأشارت المصادر الى ان العقد الثاني استهدف اعمال ادارة المخلفات في مناطق جنوب وشرق الكويت بقيمة 6.298 مليون دينار مع الشركة الوطنية للخدمات البترولية ” نابيسكو ” ووقع بتاريخ 27 ديسمبر مع فريق الصحة والسلامة والبيئة ، موضحة ان العقد الثالث مع شركة المعدات القابضة لتوريد قطع غيار لمعدات الرفع بقيمة 150 الف دينا ووقع العقد مع فريق صيانة المصانع بتاريخ 12 ديسمبر الماضي.

ولفتت الى ان العقد الرابع للخدمات المتخصصة في مجال تربة حفر الابار والخدمات الهندسية المساندة لعمليات الحفر المصرية الهندسية للكيماويات بقيمة 4٫21 مليون دينار وتم توقيع العقد مع فريق الحفر والخدمات الفنية في نفط الكويت اما العقد الخامس فهو خاص لتوريد المنتجات المساعدة لعمليات حفر الابار والخدمات المساندة مع الشركة الكويتية للحفر السائل وخدمات النفط بقيمة اجمالية 37.3 مليون دينار ووقع العقد مع فريق.

وقالت المصادر ان العقد السادس لتوريد المنتجات التقنية والتكنولوجية وتوفير الخدمات الهندسية في الشركة مع شركة بيكر هيوز الاميركية بقيمة 19.4 مليون دينار وتم توقيع العقد مع فريق الحفر والخدمات الفنية في نفط الكويت، اما العقد السابع فهو مختص بالخدمات الاستشارية للدراسات مع شركة “اتش اس بي” سوليوشن بقيمة 408 آلاف دينار اما العقد الاخير لشهر ديسمبر فكان لتوريد خدمات امن المعلومات المنشآت مع شركة الديار المتحدة للتجارة بقيمة 967 الف دينار مع فريق ادارة تكنولوجيا المعلومات.استكمالا لخطتها الستراتيجية لتطوير حقول النفط والغاز وصيانة الآبار وقعت شركة نفط الكويت ثمانية عقود مختلفة للخدمات المساندة والتوريد والانشاءات والمقاولات والتطوير والحفر والخدمات الاستشارية باجمالي 90 مليون دينار تعادل 270 مليون دولار.

وكشفت مصادر مقربة لـ “السياسة” عن تفاصيل العقود والقيم الاجمالية لها مع نوعية الخدمات التي سيتم تقديمها لنفط الكويت من شركات المقاولين ومقدمي الخدمات المصنفين لديها، مشيرة الى ان عدد العقود والمناقصات التي تم ترسيتها خلال نوفمبر تركزت على بعض الخدمات والصيانة والصحة والسلامة والبيئة.

وقالت المصادر ان العقد الاول يحمل لخدمات دعم الصيانة لمرافق الابار وحركة النفط في الانابيب ومؤشرات القياس لكميات النفط والغاز المنتجة من حقول الشركة بقيمة 3.651 مليون دينار وتم ترسية شركة الصناعات الهندسية وبناء السفن بالتنسيق مع فريق دعم وصيانة عمليات التصدير في الشركة.

وأشارت المصادر الى ان العقد الثاني استهدف اعمال ادارة المخلفات في مناطق جنوب وشرق الكويت بقيمة 6.298 مليون دينار مع الشركة الوطنية للخدمات البترولية ” نابيسكو ” ووقع بتاريخ 27 ديسمبر مع فريق الصحة والسلامة والبيئة ، موضحة ان العقد الثالث مع شركة المعدات القابضة لتوريد قطع غيار لمعدات الرفع بقيمة 150 الف دينا ووقع العقد مع فريق صيانة المصانع بتاريخ 12 ديسمبر الماضي.

ولفتت الى ان العقد الرابع للخدمات المتخصصة في مجال تربة حفر الابار والخدمات الهندسية المساندة لعمليات الحفر المصرية الهندسية للكيماويات بقيمة 4٫21 مليون دينار وتم توقيع العقد مع فريق الحفر والخدمات الفنية في نفط الكويت اما العقد الخامس فهو خاص لتوريد المنتجات المساعدة لعمليات حفر الابار والخدمات المساندة مع الشركة الكويتية للحفر السائل وخدمات النفط بقيمة اجمالية 37.3 مليون دينار ووقع العقد مع فريق.

وقالت المصادر ان العقد السادس لتوريد المنتجات التقنية والتكنولوجية وتوفير الخدمات الهندسية في الشركة مع شركة بيكر هيوز الاميركية بقيمة 19.4 مليون دينار وتم توقيع العقد مع فريق الحفر والخدمات الفنية في نفط الكويت، اما العقد السابع فهو مختص بالخدمات الاستشارية للدراسات مع شركة “اتش اس بي” سوليوشن بقيمة 408 آلاف دينار اما العقد الاخير لشهر ديسمبر فكان لتوريد خدمات امن المعلومات المنشآت مع شركة الديار المتحدة للتجارة بقيمة 967 الف دينار مع فريق ادارة تكنولوجيا المعلومات.