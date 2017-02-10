«نفط الكويت»: تعيين 3 مديرين جدد و7 رؤساء فرق

أصدرت شركة نفط الكويت تعميما امس بإجراء تغييرات تنظيمية اعتبارا من يوم الاحد المقبل، واشتمل التعميم تعيين 3 مديرين جدد بالإضافة الى تعيين 7 رؤساء فرق في مختلف مديريات الشركة.

وقامت «نفط الكويت» باستحداث فرق عمل جديدة ونقل فرق اخرى لتسهيل آلية العمل في الشركة خلال الفترة المقبلة. وجاء في التعميم نقل فريق عمل التدقيق والعلاقات البرلمانية من مجموعة مساندة الإدارة إلى مجموعة مكتب الرئيس التنفيذي واستمرار عارف احمد الاحمد رئيسا لفريق عمل التدقيق والعلاقات البرلمانية.

وفي مديرية «غرب الكويت» تم تعيين عبدالكريم حجر المطيري رئيسا لفريق الخدمات الفنية للتصدير.

وتعيين شجاع محمد العتيبي رئيسا لفريق عمل صيانة التصدير.

أما مجموعة الخدمات المساندة لعمليات التصدير وعمليات البحرية، فتم تعيين محمد عبدالله التميمي رئيسا لفريق عمل مساندة الصيانة والاعتمادية للتصدير.

وفي مجموعة العمليات «غرب الكويت» تم تعيين جرمان عبدالله المطيري رئيسا لفريق عمل الصيانة «غرب الكويت».

وفي مديرية «شمال الكويت» تمت إعادة تسمية فريق عمل الصيانة «شمال الكويت» ليصبح فريق عمل الصيانة «الروضتين»، واستمر عبدالله عبدالرحمن الصالح رئيسا لفريق عمل الصيانة «الروضتين».

وتم استحداث فريق عمل الصيانة «الصابرية/ بحرة» وأصبح اسامة سحيم الدبوس رئيسا للفريق.

أما مجموعة العمليات «النفط الثقيل» فقد اصبح عليان حسين العنزي مديرا لمجموعة العمليات «النفط الثقيل». وفي مديرية الاستكشاف والغاز تم تعيين مبارك دغيمان المطيري مديرا لمجموعة تطوير حقول الغاز. وفي فريق عمل تطوير حقول الغاز الجوراسية سيتم تعيين رئيس فريق لاحقا.

وفي مجموعة عمليات مساندة الغاز تم تعيين فلاح عبيد شلوان رئيسا لفريق عمل مساندة الصيانة والاعتمادية (للغاز). وفي مديرية الخدمات المشتركة تم تعيين مصلح بداح العتيبي مديرا لمجموعة مساندة الإدارة.