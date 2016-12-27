نفط الكويت” تصدر تعميما بتغيرات في القيادات الإدارية والتنظيمية

اصدر الرئيس التنفيذى لشركة نفط الكويت جمال عبدالعزيز جعفر تعميما اداريا امس باجراء بعض التغيرات الادارية العامة والتنظيمية فى الشركة على ان يعمل بتلك التغيرات اعتبارا من الثلاثاء 27 ديسمبر .

وزع التعميم الادارى على موظفى شركة نفط الكويت للعمل به اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وينص على تعين ونقل بعض موظفى الشركة الى مواقع جديدة او انتقال من موقع الى اخر .

وجاء فى التعميم بالنسبة لمديرية الاستكشاف والغاز والتي تتضمن مجموعة الاستكشاف تعيين محمد دواس العجمي مديرا لمجموعة الاستكشاف ويكون مسؤولا امام نائب الرئيس التنفيذى للاستكشاف والغاز وفي فريق عمل الدراسات الاستكشافية يعين رئيس فريق عمل الدراسات الاستكشافية فى وقت لاحق .

وتضمن التعميم مديرية غرب الكويت فى مجموعة العمليات البحرية بعتيين سامي فليج الصواغ مديرا لمجموعة العمليات البحرية اضافة الى مسؤوليته امام نائب الرئيس التنفيذى لغرب الكويت كما تضمن فريق عمل الخدمات الفنية البحرية تعيين سعود مضحي العتيبي رئيسا لفريق عمل الخدمات الفنية البحرية ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة العمليات البحرية .

وشمل التعميم فريق عمل الصيانة البحرية حيث سيتم تعيين رئيس فريق عمل الصيانة البحريوة فى وقت لاحق .

كما تضمن التعميم كذلك مجموعة الخدمات المساندة لعمليات التصدير والعمليات البحرية ومنها فريق عمل الحركة والقياس لتصدير النفط حيث عين راشد عبدالهادى المرى رئيسا لفريق عمل الحركة ولقياس لتصدير النفط ويكون مسؤولا امام مجموعة الخدمات المساندة لعمليات التصدير والعمليات البحرية .

وجاء فى التعميم كذلك مديرية المشاريع الكبرى والخدمات الفنية ومجموعة الخدمات الصناعية والتى تشمل فريق عمل عمليات النقل بتعيين حزام محسن العجمي رئيسا لفريق عمل عمليا النقل ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة الخدمات الصناعية .