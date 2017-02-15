” نفط الكويت ” : انتاج 2.75 مليون برميل يومياً

قال جمال جعفرالرئيس التنفيذي لشركة ” نفط الكويت “..أن انتاج دولة الكويت الفعلي من النفط يتراوح ما بين 2.7 و 7.75 مليون برميل يوميا .. مؤكدا التزام بلاده باتفاق خفض الانتاج الصادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول ” أوبك “.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ” كونا ” عن جعفر في تصريح صحفي اليوم ــ على هامش مؤتمر ومعرض الكويت العالمي للصحة والسلامة والبيئة ــ أن التزام الكويت بقرارات ” أوبك ” لا يؤثر على الانتاج إنما على كميات البيع وهي الحدود التي تتفق مع قرار المنظمة .. مبينا أن الشركة تستثمر خفض الانتاج بمنح مهلة أكبر لعمليات الصيانة المستمرة على مدار العام ليكون عدد أيام الصيانة أكبر من المعتاد.

وحول انتاج الكويت من الغاز الطبيعي كشف أن الانتاج الحالي من ” الغاز الحر” يبلغ نحو 180 مليون قدم مكعب يوميا فيما تبلغ كمية انتاج ” الغاز المصاحب ” نحو 40 مليون قدم مكعب يوميا لكل 100 ألف برميل نفط.

ونوه بأن شركة نفط الكويت ستطرح خلال العام الجاري العقد الأكبر لتعزيز الانتاج في الغاز الحر ما يسهم في وصول الانتاج الى مستوى 800 أو 900 مليون قدم مكعب يوميا .. لافتا الى أن مؤشرات الانتاج لتلك المستويات ستظهر بحلول ” 2020-2021 “.

وأوضح أن القدرة الانتاجية لشركة نفط الكويت تبلغ 3.1 مليون برميل نفط يوميا .. مضيفا أن خطة الشركة لعام 2020 تستهدف الوصول إلى قدرة انتاجية تبلغ ثلاثة ملايين و 650 ألف برميل يوميا.