تباين أسعار النفط مع اقتراب بدء تنفيذ خطة “أوبك”

تباينت أسعار النفط مع ترقب المستثمرين دخول خطة “أوبك” لكبح تخمة المعروض العالمي من الخام إلى حيز التطبيق الفعلي مع انطلاق العام الجديد.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.15% إلى 55.07 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 53.06 دولار للبرميل.

وكشفت وزارة الطاقة الروسية عن توقعات بتراجع إمدادات البلاد من النفط بنسبة 2.5% خلال العام القادم مع تقدم العمل في برنامج لتحديث المصافي والذي يهدف لتحسين جودة الوقود.

من ناحية أخرى قالت وكالة “شينخوا” إن مخزونات الصين من النفط الخام هبطت بمقدار 1.6% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني مما كانت عليه في أكتوبر/ تشرين الأول.