نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف القطري

قالت وكالتا التصنيف العالميتين “فيتش” و “ستاندرد آند بورز” إن التصنيف القطري يمتلك نظرة مستقبلية مستقرة بفضل قوة الأصول الحكومية الضخمة.

وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لقطر عند “AA/A-1+” مع نظرة مستقبلية مستقرة ، وتوقعت أن تحافظ قطر على وضع قوي لصافي أصولها الحكومية مع بقاء العجز في المالية العامة معتدلا. كما أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف قطر عند “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة ، بفضل أصولها السيادية الضخمة التي تكفي لتمويل عجز الموازنة الحالي لأكثر من 20 عاما ، وكذلك جهودها الرامية لضبط الموازنة .

وأضافت فيتش أنه “على مدى الأشهر الستة الماضية، بذلت الحكومة جهودا كبيرة لإعادة تقييم برنامج الإنفاق، والذي تضمن مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 350 مليار ريال قطري أو 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 للفترة بين عامي 2016 و 2022” . وقالت وكالة فيتش إن “السلطات الحكومية تعتمد نهجا صحيحا من جانب تمويل العجز، وذلك عبر تحرير الديون بدلا من الاعتماد على الأصول التي يملكها جهاز قطر للاستثمار” .

وكانت قطر قد طرحت في مايو الماضي لأول مرة في سوق السندات 9 مليار دولار مع الطلب القوي من المستثمرين. ويأتي ذلك بعد القرض الذي بلغت قيمته 5.5 مليارات دولار أواخر 2015 . وتوقعت فيتش أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.4% في 2016 ، فيما بلغ 3.6% في 2015 . كما أشارت وكالة التصنيف العالمي إلى أن معدل نمو القطاع غير النفطي قد يصل إلى 6٪ في 2016 بعد أن كان 6.8٪ العام الماضي.