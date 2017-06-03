نظرة متفائلة لسوق التجزئة في دبي

قال تقرير حديث نشرته شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك إن نظرتها بعيدة المدى تبقى متفائلة في غمرة الدعم القوي الذي يحظى به سوق التجزئة بدبي من جانب قطاع الضيافة المنتعش.

وأضاف التقرير الذي صدر بعنوان «نظرة شاملة على قطاع التجزئة في دبي خلال الربع الأول 2017» أن تسليم مجمع المتنزهات الترفيهية إلى جانب الكثير من مولدات الطلب يتوقع أن يحفز سوق الضيافة التي سيكون قطعاً لها تأثير داعم على سوق التجزئة.

ويتجلى ذلك من خلال الاستثمار القائم في البنية التحتية الداعمة وخاصة في مطار دبي ومطار آل مكتوم الدوليان علاوة على توسع طيران الإمارات.وقال التقرير إن قطاع التجزئة سيشهد تسليم مساحة إضافية تقدر بـ 900 ألف متر مربع السنوات القليلة المقبلة إما من خلال مراكز تسوق جديدة أو توسعة مراكز قائمة ويأتي هذا في ظل استخدام المطورين للتجزئة قواعد دعم لمشاريعهم متعددة الأغراض.

وبحسب دراسة غرفة تجارة دبي ويورو مونيتور انترناشونال، فإن دبي برزت كسوق إلكترونية استهلاكية رابحة بقيمة 2.5 مليار دولار في 2015 ويتوقع لها النمو 4.7% لتصل إلى 3 مليارات دولار 2020.