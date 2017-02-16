“نستله” تخفض توقعاتها للمبيعات

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أعلنت شركة “نستله” السويسرية أنها ستعزز خطتها لخفض التكاليف بعدما جاءت نتائج أعمالها مخيبة للآمال، مع تكثيف الرئيس التنفيذي الجديد “مارك شنايدر” للجهود لإعادة هيكلة الشركة وتنشيط النمو.

وتراجع صافي ربح الشركة – التي تشمل قائمة منتجاتها “كيت كات” و”نسكافيه” – لعام 2016 إلى 8.5 مليار فرانك سويسري من 9.1 مليار في العام السابق، بينما أشارت التوقعات إلى وصوله إلى 9.59 مليار فرانك.

ونمت الإيرادات 3.2% في العام الماضي مخالفة التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها 3.4%، لتسجل أدنى معدل نمو في عقد زمني على الأقل، بسبب تباطؤ معدل تضخم أسعار الغذاء في معظم أسواقها، وضعف الطلب في الأسواق الناشئة.

وخفضت الشركة مستهدفها لنمو المبيعات للعام الحالي ليتراوح بين 2% و 4%.

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Tags:شركاتمبيعاتنستله
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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