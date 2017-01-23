“نخيل” توقع اتفاقية لفتح منافذ تجارية في “الخيل افينيو”

أطلقت «نخيل» أولى خطوات برنامج نموها في العام الجاري بتوقيعها اتفاقية مع الشايع لفتح منافذ تجارية لـ25 علامة تجارية على مساحة 100 ألف قدم مربعة في مول الخيل افينيو تحت الإنشاء بمشروع جميرا فيليج. ولدى مجموعة الشايع علامات تجارية متنوعة تشمل دبنهامز واتش اند ام ومذكر كير وموجي وفوت لوكر وأميركان ايجل وبوتس وغيرها.

وستنضم هذه العلامات التجارية عبر منافذ بمجمع التجزئة في الخيل افينيو سريع النمو الذي يضم متاجر ومطاعم ومقاهي وخدمات متنوعة وتعزز الاتفاقية علاقة نخيل مع الشايع التي لديها متاجر تجزئة في مول ابن بطوطة وتبحث عن مزيد من الفرص في مشاريع نخيل الأخرى للتجزئة.

وقال عمر خوري مدير نخيل مولز: إننا سعداء بتعزيز العلاقة مع الشايع ونرحب بهم في الخيل افينيو الذي يعد وجهة لعدد من أكبر الأسماء في مجال التسوق والمطاعم والترفيه ويؤكد هذا التعاون أن مساحات التجزئة لا تزال تجذب طلباً كبيراً من قطاع التجزئة والمستهلك على السواء.

ويقع «الخيل افينيو» على طريق الخيل وهو تحت الإنشاء ويوفر 1.2 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية للتجزئة عبر 350 متجراً ومجمعاً للسينما يضم 14 شاشة وعدداً من المطاعم وسينتهي العمل في المركز التجاري 2018 وهو يجاور فندقاً يضم 256 غرفة. وتم حجز أكثر من 75 % حالياً من مساحات التجزئة في الخيل افينيو، وهناك مزيد من الصفقات في الطريق. وتم تأكيد انضمام مجموعة لاند مارك ومجموعة الطائر من خلال تأجير مساحة 275 ألف قدم مربعة لعلامات تجارية مختلفة تشمل هوم سنتر وسنتر بوينت وريس وفن سيتي وجاب وبنانا ريابليك وماماز اند باباز كما تم توقيع عقود مع ريل سينما وويتروز.