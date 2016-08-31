“نخيل” تفتتح جسراً بين “ابن بطوطة” ومترو دبي

اعلنت شركة نخيل العقارية انه تم فتح معبر بين مول ابن بطوطة ومترو دبي ما يعني مزيداً من سهولة وصول المتسوقين الى أكثر من 400 متجر تجزئة ومطعم ومنفذ ترفيهي في المول الذي يعد الأكبر في العالم.

تم توصيل مول ابن بطوطة بمحطة مترو دبي عن طريق جسر بطول 210 أمتار من طابقين ليمكن المتسوقين من استخدام المترو او الحافلات العامة للوصول مباشرة الى المول.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس ادارة نخيل ان مول ابن بطوطة يستقبل 20 مليون متسوق سنوياً وهو من اهم المعالم التجارية والسياحية في دبي. واضاف ان توصيل المول بالمترو هو التطور الطبيعي الذي سوف يلهم المتسوقين لاكتشاف ما يعرضه المول من خلال منافذه للتجزئة ويشجع الذين غالباً ما يتوجهون اليه بالسيارات على استخدام المواصلات العامة.

وتوصيل المول بالمترو والحافلات هو احد عناصر عملية التوسعات التي اجريت في المول وسوف تحوله الى واحد من اضخم مراكز التسوق والترفيه والمتعة في العالم بعد توسعات على مساحة 7 ملايين قدم مربعة.

وكانت المرحلة الأولى من التوسعات على مساحة 300 الف قدم مربعة وضمت 60 متجراً ومطعماً وافتتحت في مايو العام الماضي. ويتصل فندق بسعة 372 غرفة بالمول مباشرة وسوف يبدأ العمل في اكتوبر المقبل.

مناقصات ومن جهة أخرى دعت نخيل العقارية شركات المقاولات العاملة في السوق إلى تقديم عطاءاتها لتنفيذ مجموعة من المشاريع في مناطق متنوعة تطورها وتديرها الشركة في دبي. وشملت المناقصة الأولى أعمال تشييد مسجد في مشروع انترناشيونال سيتي (المدينة العالمية) ويشمل نطاق العمل تشييد مسجد يسع 500 مصل مع مرافق خدمية على مساحة إجمالية تبلغ 793 متراً مربعاً.

فيما تتضمن المناقصة الثانية تشييد مسجد في مشروع الفرجان ويشمل نطاق العمل تشييد مسجد يسع 700 مصل مع مرافق خدمية على مساحة إجمالية تتجاوز 1000 متر مربع. بينما تتضمن المناقصة الثالثة تنفيذ شبكة الصرف الصحي في سوق التنين 2 ومدينة التنين.

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