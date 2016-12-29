“نخيل ” تعتزم ترسية عقود بناء بأكثر من 10 مليارات درهم

قال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، انه يتوقع أن ترسي الشركة عقود بناء بأكثر من 10 مليارات درهم خلال 2017، لتنفيذ العديد من المشاريع.

وأوضح لوتاه – أن العقود المتوقع ترسيتها هي مول جزر ديرة، وذا بالم غايتواي، وجبل علي جاردنز، وبرج بالم 306، واستكمال توسعة مول ابن بطوطة.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم ترسية عقود بعض المشاريع هذا العام، مثل مول جزر ديرة، وذا بالم غايتواي تاور، لكنه تم تأجيلها إلى العام 2017، لافتاً إلى أن الشركة ستلجأ إلى الاقتراض من البنوك لتمويل المشاريع الجديدة.