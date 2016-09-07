“نخيل ” تعتزم بناء أكبر وأعلى مسبح في العالم بدبي

قال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، أن الشركة تعتزم بناء أعلى وأكبر حوض سباحة في العالم، وذلك ضمن مشروع برجي “بالم 360” في نخلة جميرا، والذي كانت نخيل قد كشفت عنه خلال فعاليات معرض “سيتي سكيب جلوبال 2016”.

واضاف لوتاه أن الحوض يطل على “نخلة جميرا” و “الخليج العربي” و”أفق دبي”، ويبلغ ارتفاعه 155 متراً، كما يبلغ محيطه 386 متراً .

ويمتد مشروع “بالم 360” على مساحة 500 ألف قدم مربعة، ويضم فندقي بوتيك بـ110 غرف، وشقق مفروشة، وشقق بنتهاوس، و شقق دوبليكس فيها حوض سباحة، وصالة للألعاب الرياضية، ومسرح منزلي، ومن المتوقع تسليمه في منتصف العام 2020.

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