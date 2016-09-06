“نخيل ” تعتزم إطلاق مشروع “بالم 360” في نخلة جميرا بدبي

كشفت شركة نخيل للتطويروالاستثمار العقاري عن مشروعها الجديد “بالم 360” في منطقة الهلال الغربي من نخلة جميرا بدبي .

ويمتد المشروع على مساحة 500 ألف قدم مربعة، ويضم فندقين بوتيك بـ110 غرف، ومساكن يبلغ عددها 252 شقة مفروشة مكونة من غرفة وغرفتين، إضافة إلى 12 شقة “بنتهاوس” بـ4 غرف، بينهما 6 شقق “بنتهاوس” تغطي مساحة إجمالية تبلغ 12 ألف قدم مربعة.

وتتألف كل شقة في المشروع من طابق أو طابقين في حالة شقق الدوبليكس، بما فيها حمام سباحة، وصالة للألعاب الرياضية، ومسرح منزلي.

وأشارت الشركة إلى أنها ستطرح مبيعات هذه المساكن قريباً، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع في منتصف العام 2020.

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