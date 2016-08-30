“نخيل” تطرح عقد جزر ديرة مول قريبا

تعتزم شركة “نخيل العقارية ” طرح عقد بناء مول جزر ديرة قريبا، مبينة أنها تعمل على التفاصيل النهائية

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس ادارة الشركة أن قيمة عقد مشروع “جزر ديرة مول” قد يصل الى 4 مليارات درهم أو أكثر، مضيفا أن الشركة تأمل الانتهاء من اعداد العقد قريبا.

وأشار لوتاه الى أن تقدم الأعمال الأساسية لتهيئة جزر ديرة سيسهل عمل فرق البناء التي ستتولى وضع أساسات المول الجديد.

وفي ذات السياق قال رئيس “نخيل” أن الضعف الذي يشهده قطاع التجزئة في الامارات حاليا غير مقلق، مشيرا الى أن لديه توقعاته إيجابية للقطاع خلال الفترة القادمة.

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