“نخيل” تضخ 5 مليارات في “جزر ديرة”

بدأت شركة نخيل العقارية العمل في مشروع بوليفارد جزر ديرة، الذي يتكون من 20 برجاً ويتكلف 5 مليارات درهم. ويغطي المشروع مساحة 15.3 كيلومتراً مربعاً على الواجهة البحرية في جزر ديرة.

تشمل هذه الأبراج 16 برجاً سكنياً وفندقين ومجمعين للشقق المفروشة. واختارت شركة نخيل شركة ايه اي 7 الاستشارية للإشراف على التصميم والأعمال الهندسية والبناء في المشروع المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني من العام 2020. وسيتم طرح مناقصة البناء في الربع الأول من العام المقبل.

وتحتل الأبراج مساحة 9 ملايين قدم مربعة، أي ما يوازي مساحة 118 ملعب كرة قدم، وستحيط بديرة مول الذي يغطي مساحة 6.5 ملايين قدم مربعة، وهو عبارة عن مركز للتسوق والمطاعم والترفيه، وتطوره شركة نخيل أيضاً. وستضم الأبراج نحو 2900 شقة ومنزل للتأجير ونحو 1000 غرفة فندقية وشقة مفروشة.

تعليقات

comments