“نخيل” تستعين بشركات محلية لتطوير مشروع بـ 7.5 مليار درهم

كلفت شركة “نخيل العقارية” 6 شركات محلية في دبي لمساعدتها في تطوير ” مجمع حدائق جبل علي” أو ” جبل علي غاردنز” الجديد في دبي، والبالغة تكلفته 7.5 مليار درهم.

وتشمل الشركات التي عينتها “نخيل” حسبما أوردت صحيفة “الخليج” كلاً من “ميكون الشرق الأوسط للاستشارات الهندسية”، و”المربع الذهبي للاستشارات الهندسية”، و”مكتب المهندس عدنان سفاريني”، و”عارف وبن طوق للاستشارات الهندسية”، و”مركز التصميم المعماري والاستشارات الهندسية” إضافة إلى “باليوحة للاستشارات المعمارية والهندسية”.

وسيتم طرح مناقصة المشروع “في الربع الأول من العام 2017، ويتوقع انتهاء العمل فيه في الربع الأول من العام 2020.

ويمتد مشروع “جبل علي غاردنز” على مساحة 5.5 مليون قدم مربعة، ويضم نحو 10 اَلاف وحدة سكنية متنوعة المساحة تتسع لنحو 40 ألف شخص، موزعة على 42 مبنى وتضم حدائق ومرافق رياضية وتجارية.

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