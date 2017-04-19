“نايمكس” ينخفض عقب بيانات المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء رغم صدور بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الولايات المتحدة من الخام، ولكن المستثمرين ركزوا على ارتفاع غير متوقع في مخزون البنزين.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزونات الخام في أمريكا مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مخزون البنزين 1.5 مليون برميل.

كان الأمين العام لـ”أوبك” “محمد باركيندو” قد صرح بأن المنتجين على وشك إنهاء عدم التوازن في الأسواق، مشيرا إلى أن المنظمة سوف تدرس الشهر المقبل إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج في النصف الثاني من هذا العام.