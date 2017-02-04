“نايمكس” يغلق مرتفعاً1%

ارتفعت أسعار النفط خلال التداولات مع استمرار تفاؤل المستثمرين إزاء اتفاق “أوبك”، ولكنها قلصت مكاسبها بعد بيانات أظهرت ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا للأسبوع الثالث على التوالي، وسجل الخام مكاسب أسبوعية.

وأقرت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عقوبات ضد أفراد وكيانات إيرانية مرتبطة ببرنامجها الصاروخي عقب إطلاق طهران صاروخا باليستيا، وهو الأمر الذي أثار المخاوف حيال الاتفاق النووي ومدى تأثر إمدادات الخام الإيرانية بالأمر.

وأظهرت بيانات شركة “بيكر هيوز” (BHI.N) ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير/شباط 17 منصة إلى 583، وهو أعلى مستوى منذ الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام 2015.

من جانبه، صرح كبير محللي وكالة الطاقة الدولية “نيل أتكنسون” بأنه رغم اتفاق “أوبك” لكبح وفرة الإمدادات العالمية، فإنه من غير المنطقي التنبؤ بارتفاع أسعار الخام صوب 65 دولارا للبرميل على المدى القريب.

وعند الإقفال، ارتفعت العقود الآجلة لـ “نايمكس” تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% أو 29 سنتاً وأغلقت جلسة نيويورك عند 53.83 دولار للبرميل، وسجل الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%.

وارتفعت أيضاً العقود الآجلة لـ”برنت” تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 0.4% أو 25 سنتاً لتغلق جلسة لندن عند 56.81 دولار للبرميل، وسجل الخام القياسي مكاسب أسبوعية بنسبة 2%.