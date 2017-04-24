نايمكس” يغلق على انخفاض”

انخفضت أسعار النفط خلال تداولات الاثنين، لليوم السادس على التوالي، في ظل عدم وجود تأكيد من جانب “أوبك” حول إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج، وعلى خلفية إشارة روسيا إلى احتمال رفعها لإنتاجها من الخام إذا لم يتم التمديد.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الروسي من النفط إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً إذا لم يتم تمديد اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو/حزيران المقبل، وفقاً لتعليقات عدد من المسؤولين الروس، وتفاصيل خطط الاستثمار الصادرة عن شركات النفط، والتي اطلعت عليها “رويترز”

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الأمريكي من الخام إلى 9.25 مليون برميل/يومياً في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أبريل/نيسان الجاري، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب عام 2015، بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وعند الإقفال، انخفضت العقود الآجلة لـ”نايمكس” الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.8% أو 39 سنتاً لتغلق جلسة نيويورك عند 49.23 دولار للبرميل، بعدما تراجعت خلال الجلسة إلى 49.03 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 29 مارس/آذار.