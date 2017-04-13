“نايمكس” يغلق على ارتفاع هامشي

تمكنت أسعار النفط من محو خسائرها وارتفعت على نحو هامشي قبيل انتهاء الجلسة وسط انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من صدور بيانات أظهرت ارتفاع عدد منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث عشر على التوالي.

كان تقرير وكالة الطاقة الدولية قد أكد على أن منتجي النفط أحرزوا تقدما ملموسا في الربع السنوي الأول في ظل تفعيل اتفاق خفض الإنتاج من جانب “أوبك” بالتعاون مع منتجين من خارجها، ولكن نمو الإنتاج الأمريكي سيلقي بظلاله على السوق.

وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.2% إلى 100.4 نقطة، مما خفف الضغوط على السلع، ومن بينها النفط.

من جانبها، أعلنت شركة “بيكر هيوز” (BHI.N) ارتفاع عدد منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري إحدى عشرة منصة إلى 683 منصة.

وعند الإقفال، ارتفعت العقود الآجلة لـ”نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 0.1% أو سبعة سنتات لتغلق جلسة نيويورك عند 53.18 دولار للبرميل، وحقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8%.