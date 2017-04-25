“النفط” يغلق على ارتفاع

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء، بعد هبوطها لست جلسات متتالية، وسط توقعات بتراجع المخزونات الأمريكية من الخام للأسبوع الثالث على التوالي.

وتعافت أسعار الخام بعد انخفاضها في وقت سابق من الجلسة على خلفية تصريحات لارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء، بعد هبوطها لست جلسات متتالية، وسط توقعات بتراجع المخزونات الأمريكية من الخام للأسبوع الثالث على التوالي.

وتعافت أسعار الخام بعد انخفاضها في وقت سابق من الجلسة على خلفية تصريحات لوزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك” أشار خلالها إلى أن بلاده سوف تنتظر المزيد من البيانات قبل أن تتخذ قراراً بشأن مشاركتها في اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج حال تم تمديده.

من ناحية أخرى، ارتفعت صادرات النفط الإيراني بنسبة 80% على أساس سنوي إلى 2.137 مليون برميل/يومياً خلال العام المالي المنتهي في 20 مارس/آذار الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات شركة الموانئ النفطية الإيرانية (IOTC).

يأتي هذا بينما تترقب الأسواق إفراج إدارة معلومات الطاقة غداً الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من الخام خلال الأسبوع الماضي، وسط توقعات بانخفاضها بمقدار 1.75 مليون برميل.

وعند الإقفال، ارتفعت العقود الآجلة لـ”نايمكس” الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% أو 33 سنتاً لتغلق جلسة نيويورك عند 49.56 دولار للبرميل، عقب انخفاضه في وقت سابق من الجلسة إلى 48.87 دولار.

وزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك” أشار خلالها إلى أن بلاده سوف تنتظر المزيد من البيانات قبل أن تتخذ قراراً بشأن مشاركتها في اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج حال تم تمديده.

من ناحية أخرى، ارتفعت صادرات النفط الإيراني بنسبة 80% على أساس سنوي إلى 2.137 مليون برميل/يومياً خلال العام المالي المنتهي في 20 مارس/آذار الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات شركة الموانئ النفطية الإيرانية (IOTC).

يأتي هذا بينما تترقب الأسواق إفراج إدارة معلومات الطاقة غداً الأربعاء عن بيانات المخزونات الأمريكية من الخام خلال الأسبوع الماضي، وسط توقعات بانخفاضها بمقدار 1.75 مليون برميل.

وعند الإقفال، ارتفعت العقود الآجلة لـ”نايمكس” الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% أو 33 سنتاً لتغلق جلسة نيويورك عند 49.56 دولار للبرميل، عقب انخفاضه في وقت سابق من الجلسة إلى 48.87 دولار.