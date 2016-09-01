“ناسداك دبي” تطلق سوق العقود المستقبلية

تطلق بورصة “ناسداك دبي” سوق العقود المستقبلية اليوم، على أن يتم البدء بـ7 عقود مستقبلية، ثم التوسع إلى منتاجات أخرى خلال وقت قريب.

وأوضح “حامد علي” الرئيس التنفيذي لـ “ناسداك دبي” أنه كان من القرر البدء بعشر شركات، لكن المناقشات والتداولات مع الشركاء والوسطاء وصانع السوق أسفرت عن البدء بـ 7 أسهم قيادية وهي إعمار العقارية، والدار العقارية، وأرابتك، وموانئ دبي، وبنك دبي الإسلامي، ودبي باركس أند ريزورتس، ومجموعة الإمارات للاتصالات.

وتوقع الوسطاء ان يجذب السوق الكثير من العملاء خاصة وأنه أصبح من الممكن لأول مرة في اسواق الامارات تحقيق أرباح من السهم سواء ارتفعت أسعارها أو انخفضت، لأن العقود المستقبلية تتيح البيع بسعر اليوم ثم تحقق أرباحاً إذا انخفض سعر السهم خلال فترة.

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