“ناسداك دبي ” تطلق سوقاً للعقود الاَجلة..الخميس المقبل

أعلنت بورصة “ناسداك دبي” أنها ستطلق سوقاً للعقود الاَجلة الخميس المقبل، وسيجري فيها تداول العقود الاَجلة للأسهم المنفردة الخاصة بسبع شركات وهي “إعمار العقارية” و “الدار العقارية” و ” أرابتك” و”موانئ دبي” و”بنك دبي الإسلامي” و “دبي باركس أند ريزورتس” و “مجموعة الإمارات للاتصالات” .

وأفاد “حامد أحمد علي” الرئيس التنفيذي لـ”ناسداك دبي” أن الهدف من إطلاق السوق هو تلبية حاجة المستثمرين، وليس ترقية السوق لأن “ناسداك دبي” كانت قد استوفت جميع الشروط في وقت سابق.

كما أوضح أن التركيز في البداية سيكون بالدرجة الأولى على الوسطاء الرواد في السوق، وليس على استيفاء الشروط بحيث تم التركيز على خمسة من الوسطاء ممن يغطون نسبة كبيرة من السوق.

وأشار إلى أن البداية ستكون مع 7 منتجات مالية أو 7 عقود مستقبلية في اليوم الأول ثم سيتم التوسع إلى منتجات أخرى خلال أسابيع من عملية الإطلاق، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على صناع السوق، وستكون البداية مع “شعاع كابيتال”، وتسعى الشركة إلى أن يكون لديها 3 صناع سوق ومن المتوقع أن يكون ثاني صانع سوق موجود قبل نهاية سبتمبر القاد

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