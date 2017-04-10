ناسداك دبي تطلق منصة متطورة لاستضافة الفعاليات المالية

أعلنت بورصة ناسداك دبي، البورصة العالمية في المنطقة، اليوم عن استعدادها لإطلاق منصة رائدة لاستضافة فعاليات سوق رأس المال وقطاع ريادة الأعمال والاقتصاد.

وسيضم الموقع الذي يحمل اسم “ذا ماركت سايت” ويقع في مركز دبي المالي العالمي، مساحة متميزة ومتقدمة تكنولوجياً لاستضافة كبرى الفعاليات الخاصة بالشركات وإقامة الندوات، بالإضافة إلى مرافق البث التلفزيوني.

ويوفر “ذا ماركت سايت”، المقرر إطلاقه في الربع الأول من العام 2018، تسهيلات رفيعة المستوى لإعداد تقارير وافية عن الأخبار المالية والتجارية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التعاون بين ناسداك دبي وشركات البث التلفزيوني الدولية والإقليمية. ويعمل هذا التعاون على تعزيز التغطية الإعلامية لأسواق رأس المال والمشهد الاقتصادي في المنطقة.

ويستضيف “ذا ماركت سايت” أيضاً احتفاليات لقرع جرس السوق من شأنها استقطاب أنظار العالم عبر هذا الموقع المتطور، حيث يستطيع كبار المديرين التنفيذيين الاحتفال بعمليات الاكتتاب العامة وغيرها، ويوفر للأفراد والمؤسسات منصة رائدة يمكنهم من خلالها الكشف عن تطورات أعمالهم وغيرها من الأحداث الرئيسية ومشاركة أخبارهم مع العالم.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الندوات والاجتماعات والمنتديات التعليمية التي ستعقد في “ذا ماركت سايت” من قبل ناسداك دبي وغيرها من الجهات، منصة فكرية رائدة في الموضوعات التي تهم المجتمع المالي ومجتمع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، بما في ذلك التمويل الإسلامي، وابتكارات فئات الأصول، وسبل تعزيز العلاقات التجارية والمالية العالمية.

وبهذه المناسبة قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لشركة ناسداك دبي: “مع التوسع السريع الذي تشهده الأسواق المالية في المنطقة من حيث الحجم ومستوى التطور، سيعمل “ذا ماركت سايت” على تلبية الاحتياجات المتزايدة لوجود مرافق متطورة للفعاليات والريادة الفكرية والمعلومات.

ويعد مركز دبي المالي العالمي مركزاً رائداً للأسواق المالية في المنطقة، ما يجعله المكان المثالي لموقع “ذا ماركت سايت” الذي تطلقه ناسداك دبي كمنصة لبث أخبار قطاع الأعمال والمال فضلاً عن استضافة حلقات النقاش والندوات حول الاقتصاد والخدمات المالية وقطاع الأعمال”.

يمثل “ذا ماركت سايت” إضافة جيدة ومتميزة إلى البنية المتطورة لمركز دبي المالي العالمي، ما يتيح الفرصة لأكثر من 1600 شركة مسجلة ونشطة و21600 مهني في المركز، بالإضافة إلى العديد من الزوار، للاستفادة من هذا الموقع المتطور.

وقد لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً أساسياً في صياغة قطاع الخدمات المالية، ليس في دولة الإمارات فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والتي تمثل مجتمعة سوقاً قيمتها 7.4 تريليون دولار.

وسيمكن “ذا ماركت سايت” المركز من تعزيز مكانته كمنصة مستقرة ومبتكرة للشركات المالية للوصول إلى الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في المنطقة وبوابة رئيسية للنمو عبر الممر الجنوبي-الجنوبي.

من جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يعتبر هذا الإنجاز تطوراً كبيراً لناسداك دبي والمتعاملين في السوق، وأحد المرافق التي يسعدنا استضافتها في البنية التحتية الحالية لمركز دبي المالي العالمي. حيث سيوفر الموقع الجديد أحدث المرافق لمساعدة المجتمع المالي وغيره من القطاعات على تبادل المعارف”.

وأضاف: “يعد جمع اللاعبين الرئيسيين في قطاع المال في صميم استراتيجية مركز دبي المالي العالمي، وتتمثل مهمتنا في تحفيز النمو الاقتصادي الإقليمي، ويسرنا أن تسعى ناسداك دبي بشكل فاعل لتحقيق هذا الهدف ذاته. ويعتبر موقع السوق إضافة متميزة من أجل تعزيز مسيرة المركز في تنفيذ استراتيجيته لعام 2024”.

تأسست ناسداك دبي في مركز دبي المالي العالمي في العام 2005. وتضم شركاتها المدرجة مجموعة من الشركات العالمية والإقليمية، وقاعدة من المستثمرين العالميين والإقليميين. وتشمل المبادرات الإقليمية الفريدة التي أطلقتها ناسداك دبي سوق الأسهم الآجلة، التي تم افتتاحها في سبتمبر 2016.

يقع “ذا ماركت سايت” وجميع عمليات ناسداك دبي الأخرى داخل مبنى “ذا اكستشينج” في مركز دبي المالي العالمي، و هو مبنى قيد الإنشاء حالياً، ويتوقع الانتهاء من انشائه في الربع الأول من 2018.