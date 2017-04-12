مِراس” تطلق 4 علامات تجارية فندقية جديدة

أطلقت شركة “مِراس” في دبي، أربع علامات تجارية فندقية جديدة هي “إڤادو”، “ري ڤيرا”، “ڤيڤاس”، و “إمكيو”، لفئة البوتيك الفاخرة والفئة المتوسطة.

وكانت مِراس قد أنشأت في ديسمبر 2015 إدارة متخصصة بتشغيل الفنادق.

وستقوم الشركة بتشغيل أول منتجعين للعلامات المذكورة، وذلك في جزيرة بلوواترز وهما منتجع “ري ڤيرا بلوواترز” و”ڤيڤاس بلوواترز”، والذي سيتم افتتاحهما في الربع الاول من عام 2018.

ويوفر منتجع ري ڤيرا 178 غرفة فاخرة ، كما يضم 96 شقة فندقية بغرفة واحدة حتى أربعة، أما منتجع ڤيڤاس بلوواترز فيتضمن 301 غرفة و119 شقة فندقية بغرفة واحدة حتى أربعة غرف.

ويقع المنتجعان قرب عين دبي، أكبر عجلة ترفيهية في العالم، والتي يتم إنشاؤها على الجزيرة.