مِراس” تطلق 4 علامات تجارية فندقية جديدة

share on:

أطلقت شركة “مِراس” في دبي، أربع علامات تجارية فندقية جديدة هي “إڤادو”، “ري ڤيرا”، “ڤيڤاس”، و “إمكيو”، لفئة البوتيك الفاخرة والفئة المتوسطة.

وكانت مِراس قد أنشأت في ديسمبر 2015 إدارة متخصصة بتشغيل الفنادق.

وستقوم الشركة بتشغيل أول منتجعين للعلامات المذكورة، وذلك في جزيرة بلوواترز وهما منتجع “ري ڤيرا بلوواترز” و”ڤيڤاس بلوواترز”، والذي سيتم افتتاحهما في الربع الاول من عام 2018.

ويوفر منتجع ري ڤيرا 178 غرفة فاخرة ، كما يضم 96 شقة فندقية بغرفة واحدة حتى أربعة، أما منتجع ڤيڤاس بلوواترز فيتضمن 301 غرفة و119 شقة فندقية بغرفة واحدة حتى أربعة غرف.

ويقع المنتجعان قرب عين دبي، أكبر عجلة ترفيهية في العالم، والتي يتم إنشاؤها على الجزيرة.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  دبي تستقبل 157 باخرة سياحية بنمو 16%
Tags:سياحةفنادقمراس
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

16 % ارتفاع الحجوزات الذكية للفنادق خليجياً

share
  • /

86.3 % متوسط إشغال فنادق دبي الشهر الماضي

دبي أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم

رأس الخيمة تستعرض الخطط الجديدة لسياحة المغامرات في الإمارة

share on: