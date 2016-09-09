ميركل: على الاتحاد الأوروبي التفاوض مع أمريكا على اتفاق التجارة الحرة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل التفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاق جديد للتجارة الحرة يعرف باسم اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رسميا للتوقيع على الاتفاق قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي باراك أوباما منصبه في يناير كانون الثانى لكن باتت هناك شكوك كبيرة في هذا الأمر حاليا.

وأثار زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد عاصفة الشهر الماضى بعدما قال إن محادثات التجارة الحرة فشلت في الواقع. وألقت فرنسا وبلجيكا بظلال من الشك على آفاق اتفاق التجارة الجديد فيما تتزايد الشكوك بين الأمريكيين.

وقالت ميركل لمؤسسة فنكه ميدينجروبه الألمانية التي تمتلك سلسلة من الصحف “أنا أؤيد استمرار المفاوضات الآن.”

وذكرت المستشارة الألمانية أن كثيرا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة مضيفة “لهذا يجب علينا أن ندعم كل ما يمكن أن يخلق وظائف وهذا يشمل اتفاق التجارة الحرة.”

وأشارت ميركل إلى إنها أبلغت الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهذا خلال قمة مجموعة العشرين التى عقدت بالصين في وقت سابق هذا الأسبوع.

وردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق ما زال أمامه فرصة للنجاح قالت ميركل “هذا يتوقف الآن على مواصلة عملية التفاوض.”

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