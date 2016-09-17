ميركل: الاتحاد الأوروبي في “وضع حرج”

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أن الاتحاد الأوروبي في “وضع حرج”. وقالت إن دول المنطقة في حاجة إلى تعزيز الأمن وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وجاء تصريحاتها لدى اجتماع قادة دول الاتحاد – باستثناء بريطانيا – في سلوفاكيا لبحث سب استعادة الثقة عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من التكتل.

لكن الزعماء الأوروبيين منقسمون حول كيفية دفع النمو الاقتصادي والتعامل مع تدفق اللاجئين المستمر على القارة الأوروبية.

وقالت المستشارة الألمانية: “نحتاج إلى حلول لأوروبا لأننا في وضع حرج”.

وأضافت: “لا يمكن حل كل مشكلات أوروبا في اجتماع واحد. لكن علينا أن نثبت بأفعالنا أننا نستطيع تحسين الوضع فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب، وعلى صعيد الدفاع”.

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