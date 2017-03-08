مومية ”بنك أبوظبي التجاري” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 %

صادقت الجمعية العمومية لـ”بنك أبوظبي التجاري” المنعقدة أمس الموافق 7 مارس 2017، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% من رأس المال (ما يعادل 40 فلسا لكل سهم) عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية رأس المال الحالي 5198.23 مليون درهم عدد الأسهم الحالي 5198.23 مليون سهم القيمة الاسمية 1 درهم نسبة التوزيع 40 % (ما يعادل 40 فلسا لكل سهم) إجمالي الأرباح الموزعة 2079.3 مليون درهم آخر يوم مشاركة 15 مارس 2017 تاريخ الاستحقاق 19 مارس 2017 تاريخ التوزيع خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية كما صادقت الجمعية العمومية على تعديل النظام الأساسي للبنك بعد إلغاء 397.37 مليون سهم من أسهم البنك التى تم إعادة شرائها ليصبح رأس المال المصدر بعد الإلغاء 5198.23 مليون درهم.