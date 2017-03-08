مومية ”بنك أبوظبي التجاري” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40 %

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صادقت الجمعية العمومية  لـ”بنك أبوظبي التجاري” المنعقدة  أمس الموافق 7 مارس 2017، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 40% من رأس المال (ما يعادل 40 فلسا لكل سهم) عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية

رأس المال الحالي

5198.23 مليون درهم

عدد الأسهم الحالي

5198.23 مليون سهم

القيمة الاسمية

1 درهم

نسبة التوزيع

40 % (ما يعادل 40 فلسا لكل سهم)

إجمالي الأرباح الموزعة

2079.3 مليون درهم

آخر يوم مشاركة

15 مارس 2017

تاريخ الاستحقاق

19 مارس 2017

تاريخ التوزيع

خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية

كما صادقت الجمعية العمومية على  تعديل النظام الأساسي للبنك بعد إلغاء 397.37 مليون سهم من أسهم البنك التى تم إعادة شرائها ليصبح رأس المال المصدر بعد الإلغاء 5198.23 مليون درهم.
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Tags:#أرباحأبوظبي التجاريبنوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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