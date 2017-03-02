مول الإمارات ينشر تسع وحدات شحن كهربائية لسيارات تسلا دبي

عقب الإطلاق الرسمي لسيارات تسلا الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، قام مول الإمارات، وجهة التسوق الرائدة التابعة لماجد الفطيم، بنشر تسعة وحدات شحن كهربائية بهدف توفير الطاقة الكهربائية التي يحتاجها الملاك الأوائل لهذه الفئة من السيارات الكهربائية الفاخرة في الدولة. وتتوفر معظم وحدات شحن تسلا في الفنادق والمنتجعات والوجهات الرائدة التي غالباً ما يتوجه إليها ملاك سيارات تسلا.

تقع معظم وحدات شحن تسلا الكهربائية عند منطقة خدمة صف السيارات في ركن الأزياء فاشن دوم وفي الطابق الأول والثاني، وتوفر هذه الوحدات عملية شحن سهلة ومريحة لملاك سيارات تسلا عند زيارة مول الإمارات.

ويمكن لوحدات الشحن توفير حتى 100 كلم إضافية خلال ساعة واحدة من الشحن.وفي هذا الصدد، قال فؤاد منصور شرف، المدير العام للمنطقة الشرقية، إدارة العقارات، مراكز التسوق، ماجد الفطيم العقارية: “تفخر ماجد الفطيم بتوفير المجموعة الأكبر من وحدات الشحن للجيل الأول من ملاك سيارة تسلا في الدولة في مول الإمارات المركز الرائد والواقع في منطقة متوسطة وسهلة الوصول للجميع.

وتلتزم الشركة بجهود الاستدامة والحفاظ على البيئة وبتوفير أرقى التجارب المتكاملة في واحدة أرقى وجهاتنا الرائدة تماشياً مع سعينا الدائم لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم”.

ويلتزم مول الإمارات وجهة التسوق الرائدة بسياسات ماجد الفطيم للأبنية الخضراء وإدارة الطاقة، لتطبيق التحسينات المستدامة ضمن مراحل التخطيط وتصميم البنية التحتية. وبالشراكة مع مؤسسات مثل دبي كربون والتحالف العالمي للتشييد والتعمير GABC، تتماشى استراتيجية توسعة مول الإمارات مع التوجهات العالمية المبتكرة في التطور المستدام تأكيداً على مستقبل مستدام وحلول مبتكرة، بما فيها حركة سيارات تسلا التي يتم تنفيذها بشكل ملائم في مراكز التسوق.