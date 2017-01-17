“مورجان ستانلي” يحقق أرباحاً أكثر من المتوقع خلال الربع الرابع

حقق بنك “مورجان ستانلي” أرباحاً بأكثر من المتوقع خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول، مسجلاً أفضل أداء للربع الرابع منذ الأزمة المالية العالمية.

وبلغت أرباح البنك 1.67 مليار دولار أو 81 سنتاً للسهم، مقارنة بأرباح بلغت 908 ملايين دولار أو 39 سنتاً للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما توقع البنك تحقيق أرباح بمقدار 65 سنتاً للسهم.

ونمت الإيرادات بنسبة 17% إلى 9.02 مليار دولار من 7.74 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق إيرادات قدرها 8.47 مليار دولار وأرباح تصل إلى 65 سنتاً للسهم.

وقال الرئيس التنفيذي “جيمس جورمان” في بيان الثلاثاء: إننا حققنا نتائج قوية في المبيعات والتداول والاستشارات، إلى جانب إيرادات قياسية في أعمال إدارة الثروات، تزامناً مع حسن إدارة النفقات.