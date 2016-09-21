مورجان ستانلي : ألمانيا لم تعد المحرك لعجلة النمو الأوروبي

ربما لن يصبح الاقتصاد الألماني القوة الأكثر تفوقاً على المستوى الأوروبي في العام القادم، كما كان الحال السنوات الماضية، هذا ما توقعه تقرير جديد صادر عن “مورجان ستانلي”.

وألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.5 تريليون دولار في عام 2016 طبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، والتي تعتبر أحد أهم الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأوروبي، وتتمتع بقاعدة صناعية ماهرة وكذلك فائض تصديري قوي.

لكن على الرغم من ذلك، طبقاً لما صرح به “إلجا بارتش” كبير الاقتصاديين لدى “مورجان ستانلي” فإنه يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني من 1.5% إلى نحو الـ 1% العام المقبل وهو ما ينهي التفوق الألماني أوروبياً على مستوى نسب النمو الاقتصادي.

تأتي هذه البيانات قبيل الانتخابات العامة لعام 2017 لتزيد من حدة الخلافات السياسية بين شركاء الائتلاف الحاكم حول القضايا الرئيسية في البلاد بما فيها الانضباط المالي والتكامل الأوروبي، بالإضافة إلى حديث الساعة هناك عن مسألة اللاجئين.

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