موديز ترفع التصنيف الائتماني لـ “موانئ دبي العالمية” إلى Baa2

رفعت «موديز» تصنيف كل من شركة «موانئ دبي العالمية» والمنطقة الحرة لجبل علي، من Baa3 إلى Baa2، مع استقرار التوقعات.

ويعكس هذا الارتفاع الملف الائتماني القوي للشركة مدعوماً بمرونة أعمال المجموعة، نتيجة العمليات العالمية المتنوعة، والقدرة على تأجيل النفقات الرأسمالية.

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: إن رفع تصنيفات كل من شركة «موانئ دبي العالمية» المحدودة والمنطقة الحرة لجبل علي من Baa3 إلى Baa2 مع استقرار التوقعات من قبل شركة «موديز» الذي جاء عقب رفع التصنيفات من قبل شركة «فيتش». يعتبر اعترافاً من مؤسستي التصنيف بالقوة والمرونة اللتين تتمتع بهما محفظة أعمالنا فضلاً عن التقدم المستمر وإمكانات النمو على المدى الطويل.

ولا نزال ملتزمين بتحقيق النمو من خلال الاستثمارات المستمرة المنظمة وإدارة الرافعات المالية. وينطبق رفع التصنيفات على الكيانات الثلاثة في «موانئ دبي العالمية» وهي: شركة «موانئ دبي العالمية» المحدودة، وشركة «موانئ دبي العالمية» للصكوك المحدودة وشركة «موانئ دبي كريسنت ليمتد». كما ينطبق على المنطقة الحرة لجبل علي و«جافزا صكوك المحدودة».

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