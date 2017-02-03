موديز تتوقع هبوط أعداد المسافرين إلى بريطانيا للنصف

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قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن خروج بريطانيا من الاتحادالاوروبي سيتسبب في هبوط أعداد المسافرين إلى بريطانيا لنحو النصف خلال الأعوام المقبلة.

وتابعت موديز في تقريرها،”قطاع شركات الطيران البريطانية من بين القطاعات الأكثر عرضة للتقلبات بعد البريكست مع ضعف الجنيه وتوقعات بهبوط أعداد المسافرين إلى بريطانيا لنحو النصف خلال عامين”.
وأضافت موديز أن شركات الطيران البريطانية على غرار “بريتش اير واي” ستشهد تقلبات حادة في إيرادتها التشغيلية جراء “البريكسيت”.

وأطلقت شركة “بريتش اير واي” بالفعل سلسلة من التحذيرات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد بشأن خسائر متوقعة في المستقبل القريب.

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Tags:بريطانيامسافرينموديز
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