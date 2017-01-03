“موديز” تتوقع استمرار ضعف أسعار النفط والغاز عالمياً

وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقول:

* قطاع النفط والغاز العالمي سيشهد استمرارا في ضعف الأسعار و”شد الحزام” في 2017.

* “أسعار النفط ستظل متقلبة على الأرجح وتتحرك في نطاق ضيق خلال العام المقبل.”

* قطاع النفط والغاز سيشهد المزيد من أنشطة الدمج والاستحواذ في التنقيب والإنتاج بأمريكا الشمالية وقطاعات النقل والتخزين والتسويق في 2017.

* تحت إدارة ترامب من المرجح أن تضع سياسة الطاقة الأمريكية في أولوياتها النفط المحلي وإنتاج الفحم وتقليص الأعباء التنظيمية الاتحادية.

* على الرغم من أن مخاطر التمويل على شركات النفط الوطنية في أمريكا اللاتينية انحسرت بعض الشيء فإنها ستظل تمثل مشكلة خلال السنوات المقبلة.