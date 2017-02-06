موديز: انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك السعودية

قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك السعودية “سايبور” لأدنى مستوى لها منذ أبريل 2016، إيجابي للوضع الائتماني في البنوك.

وأضافت أن هذا التراجع يؤكد تحسن أوضاع السيولة في السعودية منذ الربع الثالث 2016 من العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وتوقعت أن تقل ضغوط السيولة على البنوك السعودية في عام 2017 مقارنة مع العام السابق، وذلك نتيجة لضعف نمو الائتمان، والذي سيؤدي إلى الحد من أرباح البنوك، متوقعة بأن تظل تلك الضغوط معتدلة على مدى الـ12 الى 18 شهرا القادمة.

وأضافت أن أرباح الشركات سوف تظل مقيدة بالأوضاع الاقتصادية، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 2% في 2017.

وأشارت إلى أنها ترى أن تعليق الحكومة السعودية لإصدار سندات محلية للشهر الرابع على التوالي يعد أمرا إيجابيا، حيث تعتقد أن إصدار الديون المحلية يمكن أن يزاحم السيولة المصرفية.