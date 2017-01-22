موجودات البنوك في الإمارات ترتفع إلى 2610.8 مليار درهم

أعلن مصرف الإمارات المركزي، أن موجودات البنوك في الإمارات، ارتفعت بنسبة 5 % لتصل إلى 2610.8 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2016 مقارنة بـ 2474.4 مليار درهم خلال شهر ديسمبر 2015 .

كما ارتفعت كل من الودائع في البنوك والقروض المصرفية بنسبة 1 % و 6% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما يتضح أدناه في الجدول:

بيانات البنوك في الإمارات – ديسمبر 2016

كما ارتفع عرض النقد ” ن1 ” بنسبة 0.3 % من 472.6 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر عام 2016 إلى 474.0 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر عام 2016.

وأعلن المصرف المركزي في بيان له اليوم أن عرض النقد ” ن2 ” ارتفع بنسبة 1 % 1212.9 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر 2016 إلى 1225.5 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر الماضي.

كما ارتفع عرض النقد ” ن3 ” بنسبة 1.8 % من 1385.8 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر 2016 إلى 1411.4 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر 2016.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد ” ن1 ” لارتفاع مقدار 1.9 مليار درهم في الودائع النقدية.

كما يرجع الارتفاع في ” ن2 ” بشكل أساسي لارتفاع مقدار11.2 مليار درهم في الودائع شبة النقدية.. فيما يعزى الارتفاع في “ن3″ إلى ارتفاع في ”ن1” و ”ن2” بمقدار13 مليار درهم في الودائع الحكومية.