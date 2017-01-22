موجودات البنوك في الإمارات ترتفع إلى 2610.8 مليار درهم

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أعلن مصرف الإمارات المركزي، أن موجودات البنوك في الإمارات، ارتفعت بنسبة 5 % لتصل إلى 2610.8  مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2016 مقارنة بـ 2474.4 مليار درهم خلال شهر ديسمبر 2015 .

 كما ارتفعت كل من الودائع في البنوك والقروض المصرفية بنسبة 1 % و 6% على التوالي  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،  كما يتضح أدناه في الجدول:

بيانات البنوك في الإمارات – ديسمبر 2016

ديسمبر 2015

ديسمبر 2016

التغير

الموجودات (مليار درهم)

2474.4

2610.8

+ 5 %

الودائع في البنوك (مليار درهم)

1471.6

1491.2

+ 1 %

القروض والسلف (مليار درهم)

1485.5

1574 .0

+ 6 %

كما ارتفع عرض النقد ” ن1 ” بنسبة  0.3 % من  472.6 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر عام 2016 إلى  474.0 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر عام 2016.

وأعلن المصرف المركزي في بيان له اليوم أن عرض النقد ” ن2 ” ارتفع بنسبة 1 % 1212.9  مليار درهم نهاية شهر نوفمبر 2016 إلى 1225.5 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر الماضي.

كما ارتفع عرض النقد ” ن3 ” بنسبة 1.8 % من 1385.8 مليار درهم نهاية شهر نوفمبر 2016 إلى  1411.4 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر 2016.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد ” ن1 ” لارتفاع مقدار 1.9 مليار درهم في الودائع النقدية.

كما يرجع الارتفاع في ” ن2 ” بشكل أساسي لارتفاع مقدار11.2 مليار درهم في الودائع شبة النقدية.. فيما يعزى الارتفاع في “ن3″ إلى ارتفاع في ”ن1”  و ”ن2” بمقدار13 مليار درهم في الودائع الحكومية.

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Tags:الإماراتبنوكترتفع
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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