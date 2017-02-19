موجودات البنوك في الإمارات ترتفع إلى 2610.1 مليار درهم

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أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع موجودات البنوك في الإمارات، إلى 2610.1 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2017، وبنسبة ناهزت 5 % مقارنة بيناير 2016.

وارتفعت الودائع في البنوك بنحو 1 %، وارتفعت القروض والسلف المقدمة من البنوك بنحو 6 %، كما يتضح أدناه:

بيانات البنوك في الإمارات – يناير 2016

يناير 2016

يناير 2017

التغير

الموجودات (مليار درهم)

2480.4

2610.1

+ 5 %

الودائع في البنوك (مليار درهم)

1471.1

1490.2

+ 1 %

القروض والسلف (مليار درهم)

1491.9

1577.5

+ 6 %

وعلى صعيد عرض النقود ، ارتفع عرض النقد “ن 1” بنسبة 1.3 % من 474 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر 2016 إلى 479.9 مليار درهم نهاية شهر يناير 2017.وأعلن المركزي أن عرض النقد “ن 2 ” ارتفع بنسبة 0.4 % من 1225.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2016 إلى 1230.2 مليار درهم نهاية يناير 2017.

وارتفع عرض النقد “ن 3” بنسبة 0.3 % من 1411.4 مليار درهم نهاية ديسمبر 2016 إلى 1415.6 مليار درهم نهاية يناير 2017.

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Tags:الإماراتبنوكموجودات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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