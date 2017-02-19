موجودات البنوك في الإمارات ترتفع إلى 2610.1 مليار درهم

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع موجودات البنوك في الإمارات، إلى 2610.1 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2017، وبنسبة ناهزت 5 % مقارنة بيناير 2016.
وارتفعت الودائع في البنوك بنحو 1 %، وارتفعت القروض والسلف المقدمة من البنوك بنحو 6 %، كما يتضح أدناه:
بيانات البنوك في الإمارات – يناير 2016
يناير 2016
يناير 2017
التغير
الموجودات (مليار درهم)
2480.4
2610.1
+ 5 %
الودائع في البنوك (مليار درهم)
1471.1
1490.2
+ 1 %
القروض والسلف (مليار درهم)
1491.9
1577.5
+ 6 %
وعلى صعيد عرض النقود ، ارتفع عرض النقد “ن 1” بنسبة 1.3 % من 474 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر 2016 إلى 479.9 مليار درهم نهاية شهر يناير 2017.وأعلن المركزي أن عرض النقد “ن 2 ” ارتفع بنسبة 0.4 % من 1225.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2016 إلى 1230.2 مليار درهم نهاية يناير 2017.
وارتفع عرض النقد “ن 3” بنسبة 0.3 % من 1411.4 مليار درهم نهاية ديسمبر 2016 إلى 1415.6 مليار درهم نهاية يناير 2017.