موجودات البنوك في الإمارات ترتفع إلى 2610.1 مليار درهم

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع موجودات البنوك في الإمارات، إلى 2610.1 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2017، وبنسبة ناهزت 5 % مقارنة بيناير 2016.

وارتفعت الودائع في البنوك بنحو 1 %، وارتفعت القروض والسلف المقدمة من البنوك بنحو 6 %، كما يتضح أدناه:

بيانات البنوك في الإمارات – يناير 2016 يناير 2016 يناير 2017 التغير الموجودات (مليار درهم) 2480.4 2610.1 + 5 % الودائع في البنوك (مليار درهم) 1471.1 1490.2 + 1 % القروض والسلف (مليار درهم) 1491.9 1577.5 + 6 %