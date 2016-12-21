“موبايلي”: تنفي تخلفها عن سداد أي التزامات مالية مستحقة منذ تأسيس الشركة

أوضحت شركة “موبايلي” أن التسهيلات التي وقعتها مع “مصرف الانماء” مؤخرا لها نفس ترتيبات تسهيلاتها القائمة مع المصارف الأخرى (Pari passu) .

وأضافت في بيان لها أن كافة تسهيلاتها القائمة حالياً مع المصارف الأخرى تماثل التسهيلات التي حصلت عليها الشركة من مصرف الإنماء من ناحية خلوها من أية ضمانات عينية.

وبينت أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من مصرف الإنماء تشمل شروطاً وأحكاماً تتماشى مع أفضل ممارسات ومعايير التمويل للتسهيلات المماثلة وتتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية.

وأكدت الشركة أنه لم يسبق لها أن تخلفت عن سداد أي التزامات مالية مستحقة عليها خلال الفترات الماضية منذ تأسيسها.

و وقعت أول أمس شركة “موبايلي” اتفاقية مع مصرف الانماء تتضمن الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار ريال بدون ضمانات ولمدة 10 سنوات.