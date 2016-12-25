“موبايلي” تعلن انتهاء اتفاقية الادارة مع “الإمارات للاتصالات”

أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” بأن إتفاقية الادارة الموقعة مع مجموعة الإمارات للاتصالات قد إنتهت يوم 23 ديسمبر 2016 وقد اتفق الطرفان على عدم تجديدها بشروطها الحالية لوصول الشركة لمرحلة من النمو تمكنها من العمل بمرونة أكبر .

وأوضحت في بيان لها أنها تعمل مجموعة الإمارات للاتصالات على تطوير اتفاقية خدمات ودعم تقني تتناسب مع احتياجات موبايلي اللازمة للمرحلة المقبلة، بما يتناسب مع حجم عملياتها وقاعدة عملائها.

وقالت في بيانها أنها ستعلن عن توقيع هذه الاتفاقية وأية تفاصيل أو آثار مالية جوهرية قد تترتب فور الانتهاء منها، مؤكدة استمرار التعاون بين الشركتين بما يخدم مصلحة المساهمين.

و كانت “موبايلي” قد جددت اتفاقية الإدارة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات لمدة 5 سنوات إعتباراً من 23 ديسمبر 2011.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، تمتلك حصة 27.4 % من شركة اتحاد الاتصالات “موبايلي”.