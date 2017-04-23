“موبايلي” تسجل خسائر قدرها 163 مليون ريال

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سجلت شركة إتحاد إتصالات “موبايلي”، التي تعتبر ثاني مقدم لخدمات الهاتف النقال في السعودية خسائر قدرها 163 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2017، قياساً بارباح 20 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016

ملخص النتائج المالية (مليون)

البند3 أشهر-20163 أشهر -2017التغير‬
الإيرادات3,440.282,865.00(16.7 %)
إجمالي الدخل1,925.001,665.00(13.5 %)
دخل العمليات152.0035.00(77.0 %)
صافي الدخل20.00(163.00)(915.0 %)
متوسط ​​عدد الأسهم770.00770.00
ربح السهم (ريال)0.03(0.21)(915.0 %)

 

قالت الشركة ان سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

 

-انخفاض الإيرادات  بنسبة 16.7% لتصل إلى 2,865 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 3,440 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2016م، ويعود سبب انخفاض الايرادات بشكل رئيس إلى:

 

(ا) الضغط على المبيعات وإيقاف خطوط غير المسجلين من العملاء نتيجة لتطبيق نظام البصمة خلال عام 2016م

(اا) انخفاض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية منذ أبريل 2016م. إجمالي الربح انخفض بنسبة 14% ليصل إلى 1,665 مليون ريال سعودي مقارنة مع 1,925 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2016م.

 

– انخفاض إجمالي الربح والذي تم تعويضه جزئياً من خلال تخفيضات عدة للتكاليف بدأت في العام 2016م ويتواصل تأثيرها.

 

– الفوائد والمصاريف التمويلية ارتفعت من 124 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2016م لتصل إلى 194 مليون ريال سعودي، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى زيادة معدل سعر الفائدة بين المصارف السعودية (السايبور)، والارتفاع الطبيعي لمعدلات صافي الديون، بالإضافة إلى مصاريف غير متكررة بقيمة 42 مليون ريال سعودي متعلقة بعملية إعادة التمويل بقيمة 7.9 بليون ريال سعودي في فبراير 2017م.

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– انخفاض الأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 18% لتصل إلى 932 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تساوي 32.5%) بالمقارنة مع 1,130 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تصل إلى 32.8%) في الربع الأول من العام 2016م.

 

و قد ارتفعت نسبة هامش الربح بمقدار نقطتين لتصل إلى 58.1% بالمقارنة مع 56% في الربع الأول من العام 2016م.

 

بينما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: 

 

– انخفاضالإيرادات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.5% لتصل إلى 2,865 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 2,908 مليون ريال سعودي في الربع الرابع للعام 2016م، مما يعكس مستوى معيناً من الاستقرار إذا تم أخذ الأثر الموسمي بين الربع الرابع والربع الأول بعين الاعتبار.وكان إجمالي الأرباح ثابتاً تقريباً في مستوى 1,665 مليون ريال سعودي وذلك مقارنة بمبلغ 1,671 مليون ريال سعودي للربع الرابع من العام 2016م،

 

– انخفاض الأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 4.6% لتصل إلى 932 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تساوي 32.5%) بالمقارنة مع 977 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تصل إلى 33.6%) وذلك نتيجة للتأثر الإيجابي للأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية للربع السابق بتخفيضات بعض التكاليف غير المتكررة وعكس بعض المستحقات.

 

الفوائد والمصاريف التمويلية ارتفعت من 164 مليون ريال سعودي في الربع السابق لتصل إلى 194 مليون ريال سعودي كنتيجة للزيادة العامة في أسعار المرابحة، بالإضافة إلى مصاريف غير متكررة بقيمة 42 مليون ريال سعودي والمتعلقة بعملية إعادة التمويل.

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– بينما ارتفعت نسبة هامش الربح بشكل طفيف لتصل إلى 58.1% بالمقارنة مع 57.5% في الربع السابق.

التطور التاريخي للأرباح (مليون)

الفترةالإيراداتاجمالي الدخلصافي الدخلربح السهم (ريال)النمو في الارباح
2017 – الربع الأول2,865.001,665.00(163.00)(0.21)(915.00 %)

بيانات السهم (ريال)

الفترةمتوسط عدد الاسهم (مليون)ربح السهم (آخر 12 شهر)ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر)القيمة الدفترية
2017 – الربع الأول770.00(0.50)(0.59)19.22

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)

الفترةمكرر الارباح (آخر 12)مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)مضاعف القيمة الدفترية
2017 – الربع الأولسالبسالب1.17

متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)

الشركة2017 – الربع الأول (متوقع)2017 – الربع الأول (فعلي)التغير
سيكو(151.00)(163.00)(7.4 %)
البلاد المالية(138.00)(163.00)(15.3 %)
الأهلي كابيتال(50.00)(163.00)(69.3 %)
الرياض المالية(48.00)(163.00)(70.6 %)
الراجحي المالية(14.00)(163.00)(91.4 %)
الجزيرة كابيتال19.10(163.00)(111.7 %)
متوسط(63.65)(163.00)(156.1 %)

ملاحظات اضافية :

 

النفقات الرأسمالية الإضافية للربع الأول من العام 2017م بلغت 354 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 1,381 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2016م، مما يعكس انخفاضاً مرتبطاً بالمرحلية ورسملة بعض النفقات الرأسمالية المتراكمة في السنوات السابقة في الربع الأول للعام 2016م.
التدفق النقدي التشغيلي (الأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة – النفقات الرأسمالية) بلغ 578 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2017م بالمقارنة مع -251 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2016م.
إجمالي الدخل الشامل للربع الأول من العام 2017 بلغ -156 مليون ريال سعودي مقابل 22 مليون ريال سعودي للربع الأول من العام 2016

 

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كما قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( لا توجد حقوق الاقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 14799 مليون ريال، مقابل 15194 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 2.6 %

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Tags:خسائرشركاتموبايلي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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