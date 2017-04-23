“موبايلي” تسجل خسائر قدرها 163 مليون ريال

ملخص النتائج المالية (مليون)

قالت الشركة ان سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

-انخفاض الإيرادات بنسبة 16.7% لتصل إلى 2,865 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 3,440 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2016م، ويعود سبب انخفاض الايرادات بشكل رئيس إلى:

(ا) الضغط على المبيعات وإيقاف خطوط غير المسجلين من العملاء نتيجة لتطبيق نظام البصمة خلال عام 2016م

(اا) انخفاض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية منذ أبريل 2016م. إجمالي الربح انخفض بنسبة 14% ليصل إلى 1,665 مليون ريال سعودي مقارنة مع 1,925 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2016م.

– انخفاض إجمالي الربح والذي تم تعويضه جزئياً من خلال تخفيضات عدة للتكاليف بدأت في العام 2016م ويتواصل تأثيرها.

– الفوائد والمصاريف التمويلية ارتفعت من 124 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2016م لتصل إلى 194 مليون ريال سعودي، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى زيادة معدل سعر الفائدة بين المصارف السعودية (السايبور)، والارتفاع الطبيعي لمعدلات صافي الديون، بالإضافة إلى مصاريف غير متكررة بقيمة 42 مليون ريال سعودي متعلقة بعملية إعادة التمويل بقيمة 7.9 بليون ريال سعودي في فبراير 2017م.

– انخفاض الأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 18% لتصل إلى 932 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تساوي 32.5%) بالمقارنة مع 1,130 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تصل إلى 32.8%) في الربع الأول من العام 2016م.

و قد ارتفعت نسبة هامش الربح بمقدار نقطتين لتصل إلى 58.1% بالمقارنة مع 56% في الربع الأول من العام 2016م.

بينما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

– انخفاضالإيرادات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.5% لتصل إلى 2,865 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 2,908 مليون ريال سعودي في الربع الرابع للعام 2016م، مما يعكس مستوى معيناً من الاستقرار إذا تم أخذ الأثر الموسمي بين الربع الرابع والربع الأول بعين الاعتبار.وكان إجمالي الأرباح ثابتاً تقريباً في مستوى 1,665 مليون ريال سعودي وذلك مقارنة بمبلغ 1,671 مليون ريال سعودي للربع الرابع من العام 2016م،

– انخفاض الأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 4.6% لتصل إلى 932 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تساوي 32.5%) بالمقارنة مع 977 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تصل إلى 33.6%) وذلك نتيجة للتأثر الإيجابي للأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية للربع السابق بتخفيضات بعض التكاليف غير المتكررة وعكس بعض المستحقات.

الفوائد والمصاريف التمويلية ارتفعت من 164 مليون ريال سعودي في الربع السابق لتصل إلى 194 مليون ريال سعودي كنتيجة للزيادة العامة في أسعار المرابحة، بالإضافة إلى مصاريف غير متكررة بقيمة 42 مليون ريال سعودي والمتعلقة بعملية إعادة التمويل.

– بينما ارتفعت نسبة هامش الربح بشكل طفيف لتصل إلى 58.1% بالمقارنة مع 57.5% في الربع السابق.