“موبايلي” تسجل خسائر قدرها 163 مليون ريال

سجلت شركة إتحاد إتصالات “موبايلي”، التي تعتبر ثاني مقدم لخدمات الهاتف النقال في السعودية خسائر قدرها 163 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2017، قياساً بارباح 20 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
ملخص النتائج المالية (مليون)
|البند
|3 أشهر-2016
|3 أشهر -2017
|التغير
|الإيرادات
|3,440.28
|2,865.00
|(16.7 %)
|إجمالي الدخل
|1,925.00
|1,665.00
|(13.5 %)
|دخل العمليات
|152.00
|35.00
|(77.0 %)
|صافي الدخل
|20.00
|(163.00)
|(915.0 %)
|متوسط عدد الأسهم
|770.00
|770.00
|–
|ربح السهم (ريال)
|0.03
|(0.21)
|(915.0 %)
قالت الشركة ان سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
-انخفاض الإيرادات بنسبة 16.7% لتصل إلى 2,865 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 3,440 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2016م، ويعود سبب انخفاض الايرادات بشكل رئيس إلى:
(ا) الضغط على المبيعات وإيقاف خطوط غير المسجلين من العملاء نتيجة لتطبيق نظام البصمة خلال عام 2016م
(اا) انخفاض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية منذ أبريل 2016م. إجمالي الربح انخفض بنسبة 14% ليصل إلى 1,665 مليون ريال سعودي مقارنة مع 1,925 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2016م.
– انخفاض إجمالي الربح والذي تم تعويضه جزئياً من خلال تخفيضات عدة للتكاليف بدأت في العام 2016م ويتواصل تأثيرها.
– الفوائد والمصاريف التمويلية ارتفعت من 124 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2016م لتصل إلى 194 مليون ريال سعودي، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى زيادة معدل سعر الفائدة بين المصارف السعودية (السايبور)، والارتفاع الطبيعي لمعدلات صافي الديون، بالإضافة إلى مصاريف غير متكررة بقيمة 42 مليون ريال سعودي متعلقة بعملية إعادة التمويل بقيمة 7.9 بليون ريال سعودي في فبراير 2017م.
– انخفاض الأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 18% لتصل إلى 932 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تساوي 32.5%) بالمقارنة مع 1,130 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تصل إلى 32.8%) في الربع الأول من العام 2016م.
و قد ارتفعت نسبة هامش الربح بمقدار نقطتين لتصل إلى 58.1% بالمقارنة مع 56% في الربع الأول من العام 2016م.
بينما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
– انخفاضالإيرادات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.5% لتصل إلى 2,865 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 2,908 مليون ريال سعودي في الربع الرابع للعام 2016م، مما يعكس مستوى معيناً من الاستقرار إذا تم أخذ الأثر الموسمي بين الربع الرابع والربع الأول بعين الاعتبار.وكان إجمالي الأرباح ثابتاً تقريباً في مستوى 1,665 مليون ريال سعودي وذلك مقارنة بمبلغ 1,671 مليون ريال سعودي للربع الرابع من العام 2016م،
– انخفاض الأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 4.6% لتصل إلى 932 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تساوي 32.5%) بالمقارنة مع 977 مليون ريال سعودي (أو نسبة هامش ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة تصل إلى 33.6%) وذلك نتيجة للتأثر الإيجابي للأرباح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية للربع السابق بتخفيضات بعض التكاليف غير المتكررة وعكس بعض المستحقات.
الفوائد والمصاريف التمويلية ارتفعت من 164 مليون ريال سعودي في الربع السابق لتصل إلى 194 مليون ريال سعودي كنتيجة للزيادة العامة في أسعار المرابحة، بالإضافة إلى مصاريف غير متكررة بقيمة 42 مليون ريال سعودي والمتعلقة بعملية إعادة التمويل.
– بينما ارتفعت نسبة هامش الربح بشكل طفيف لتصل إلى 58.1% بالمقارنة مع 57.5% في الربع السابق.
التطور التاريخي للأرباح (مليون)
|الفترة
|الإيرادات
|اجمالي الدخل
|صافي الدخل
|ربح السهم (ريال)
|النمو في الارباح
|2017 – الربع الأول
|2,865.00
|1,665.00
|(163.00)
|(0.21)
|(915.00 %)
بيانات السهم (ريال)
|الفترة
|متوسط عدد الاسهم (مليون)
|ربح السهم (آخر 12 شهر)
|ربح السهم قبل الاستثناءات (آخر 12 شهر)
|القيمة الدفترية
|2017 – الربع الأول
|770.00
|(0.50)
|(0.59)
|19.22
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم نهاية الفترة)
|الفترة
|مكرر الارباح (آخر 12)
|مكرر الارباح قبل الاستثناءات (آخر 12)
|مضاعف القيمة الدفترية
|2017 – الربع الأول
|سالب
|سالب
|1.17
متوسط توقعات المحللين (مليون ريال)
|الشركة
|2017 – الربع الأول (متوقع)
|2017 – الربع الأول (فعلي)
|التغير
|سيكو
|(151.00)
|(163.00)
|(7.4 %)
|البلاد المالية
|(138.00)
|(163.00)
|(15.3 %)
|الأهلي كابيتال
|(50.00)
|(163.00)
|(69.3 %)
|الرياض المالية
|(48.00)
|(163.00)
|(70.6 %)
|الراجحي المالية
|(14.00)
|(163.00)
|(91.4 %)
|الجزيرة كابيتال
|19.10
|(163.00)
|(111.7 %)
|متوسط
|(63.65)
|(163.00)
|(156.1 %)
ملاحظات اضافية :
كما قالت الشركة ان إجمالي حقوق المساهمين ( لا توجد حقوق الاقلية ) خلال الفترة الحالية قد بلغ 14799 مليون ريال، مقابل 15194 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 2.6 %