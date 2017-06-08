“موبايلي” تحصل على ترددات إضافية مقابل 422 مليون ريال

أعلنت شركة “موبايلي” عن تمكنها من الحصول على MHz 2×5 من الطيف الترددي في نطاق 1800 ميجاهرتز مقابل مبلغ قدره 422 مليون ريال، وذلك من خلال مشاركتها في المزاد الذي نظمته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم دفع 30% من هذا المبلغ خلال 90 يوماً من إغلاق المزاد، فيما سيتم دفع المبلغ المتبقي على أقساط سنوية متساوية خلال 10 أعوام، مبينة أنه سيتم تمويل العملية عن طريق تدفقاتها النقدية والتسهيلات التمويلية المتوفرة لديها.

وأشارت إلى أن هذا الطيف الترددي الإضافي سيكون متاحاً من بداية العام 2018، وسيمكنها من زيادة سعة وقدرة شبكتها، بالإضافة إلى تحسين تجربة عملائها، واحتواء نفقاتها الرأسمالية المستقبلية.

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