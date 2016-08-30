“موبايلي”: تتجة إلى تطبيق خطة التحول لاعتماد معايير المحاسبة الدولية

أعلنت شركة إتحاد إتصالات “موبايلي” بأنها قد بدأت فعلياً في تطبيق خطة التحول لاعتماد معايير المحاسبة الدولية (IFRS) .

وأوضحت في بيان لها أنها كلفت فريقاً من كفاءات الشركة بمساعدة خبراء مختصين لتحديد هذه الخطة وتنفيذها.

وبينت أن هذا الفريق قد أنهى تحديد خطة التحول وبدأ في تنفيذها والذي من المتوقع أن ينتج عنه إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية حسب المتطلبات النظامية في الربع الأول من عام 2017م.

وقالت إن تنفيذ هذه الخطة يتطلب معالجة العديد من التحديات منها تعقيدات متعلقة بأنظمة الشبكة الخاصة بصناعة الإتصالات، بالإضافة إلى تفسير طرق التحول من المعايير الحالية إلى المعايير الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن موبايلي قد إعتمدت منذ عام 2015م منهجية معتدلة باتجاه تطبيق عدد من معايير المحاسبة الدولية.

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