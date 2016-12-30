“موانئ دبي ” تزيد حصتها إلى 66.03% في شركة “بي إن سي” الكورية

أعلنت شركة “موانئ دبي العالمية” زيادة حصتها في شركة ”بوسان نيوبورت المحدودة بي إن سي” بكوريا الجنوبية لتصل إلى66.03%، وذلك بعد استحواذها على نسبة إضافية تقدر بـ 23.94% من “سامسونغ وشركاتها التابعة”.

ولم تفصح الشركة في بيانها عن شروط الاستحواذ أو أي تفاصيل مالية أخرى.

ويذكر أن ”موانئ دبي العالمية” قد اتفقت مع شركة ”سامسونغ الكورية” بداية سبتمبر الماضي للاستحواذ على 23.9% من أسهم شركة ”بوسان نيوبورت المحدودة”.

وأضافت في بيانها أن “بي إن سي” تعتبر أكبر محطة بحرية في ميناء بوسان إذ تبلغ طاقتها الاستيعابية 5.25 مليون حاوية نمطية، وتقوم بمناولة 34% من أحجام البضائع في ميناء بوسان الجديد الذي بدأ تشغيله عام 2006 ويضم 23 رصيف حاويات، كما يتصل بحوالي 500 ميناء في 100 بلد، كما تمثل المحطة مركزاً رئيسياً للحاويات في منطقة شمال شرق آسيا نتيجة لموقعها بين اليابان وشمال شرق الصين.