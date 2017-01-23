“موانئ دبي” تؤسس وعاء استثمار بقيمة 3.7 مليار دولار

قالت موانئ دبي العالمية المشغلة لموانيء الإمارة اليوم الاثنين إنها تدخل في شراكة مع صندوق الودائع والاستثمار في كيبيك (سي.دي.بي.كيو) الكندية لتأسيس وعاء للاستثمار في الموانيء والمرافيء العالمية بقيمة 3.7 مليار دولار.

وستستحوذ موانئ دبي العالمية على حصة 55 بالمئة في الوعاء الجديد بينما ستمتلك سي.دي.بي.كيو المتخصصة في الاستثمارات الطويلة الأجل والتي تدير خطط تأمين وصناديق معاشات عامة 45 بالمئة.

وقالت موانئ دبي إن المنصة الجديدة ستركز على الدول التي تمتلك تصنيفا يؤهلها للاستثمار باستثناء الإمارات العربية المتحدة وسيكون الجزء الأكبر من استثماراتها في الأصول القائمة لكن بما يصل إلى 25 بالمئة في فرص الاستثمار المباشر الجديدة.

وأضافت أن الوعاء سيضم اثنين من موانيء الحاويات الكندية التي تديرها موانئ دبي العالمية على سواحل المحيط الهادئ في فانكوفر وبرنس روبرت.